Україна зможе отримувати газ із країн ЄС: озвучено плани

Литва планує за допомогою свого СПГ-терміналу в Клайпеді поставляти газ у сусідні держави. Можливі поставки в Україну, Білорусь, Естонію, Польщу, Латвію та ін.

"Бачення KN – стати найбільшим оператором терміналу СПГ у світі та найбільш конкурентоспроможним центром обробки нафтопродуктів у Балтійському регіоні", – сказав глава компанії-оператора клайпедського СПГ-терміналу Klaipedos nafta Дарюс Шіленскіс. Про це повідомляє angi.

До кінця 2021-го має запрацювати польсько-литовський інтерконнектор GIPL, а це зі свого боку позитивно позначиться для Вільнюса. Водночас для "найбільшого оператора у світі" необхідно, щоб Литва спрямовувала газ у Латвію, Естонію, Фінляндію і Польщу.

"За сприятливих умов GIPL може використовуватися для поставок газу в Польщу та інші країни Євросоюзу, а після застосування додаткових технічних рішень можливі також поставки в Україну або в Білорусь", – йдеться у повідомленні Міністерства енергетики Литви. СПГ-термінал занадто великий для Литви і його потужностей вистачить для забезпечення потреб Прибалтики.

Проблема полягає в тому, що імпортувати СПГ в Україну або в Білорусь навряд чи хтось погодиться. Причина: невиправдане підвищення ціни за транзит через Польщу і Литву.

Нагадаємо, адвокат суду ЄС Мануель Кампоса Санчес-Бордоні рекомендував відмовити в знятті обмежень для "Газпрому" на поставку блакитного палива через трубопровід OPAL. За допомогою нього РФ поставляє газ до ЄС в обхід України.

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