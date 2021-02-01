Сколько Украина заплатит МВФ за кредиты: часть долга придется вернуть 1 февраля

1 февраля 2021-го Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) почти 50,68 специальных прав заимствования (СПЗ). В долларах это около 72,9 млн.

Об этом говорится в графике, размещенном на сайте Фонда. В 2021 году в общей сумме власти должны выплатить кредитору 1,1 млрд СПЗ. Это около 1,58 млрд долларов. Следующий платеж ожидается 4 февраля. Тогда нужно будет вернуть уже 98,5 млн СПЗ (140 млн долларов).

Самые крупные суммы назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн (или по 425 млн долларов), а на 1 ноября запланирована последняя выплата в 43 млн СПЗ (61,8 млн долларов). В 2022-м придется вернуть уже 2,2 млрд долларов.

18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы. До конца 2020-го должны были получить еще два транша. Но ряд политических решений, в частности вмешательство в антикоррупционную инфраструктуру, поставили под угрозу и транши, и все дальнейшее сотрудничество.

Переговоры начались 21-го декабря, а из-за праздников продлились и большую часть января. МВФ покрывает далеко не весь дефицит бюджета Украины. Для сравнения: согласно последней программе stand-by Украина может получить транши еще на 2,9 млрд долл., в то же время дефицит бюджета-2021 составит примерно 8,7 млрд долл.

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