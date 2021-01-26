Украина продаст государственный банк? О чем на самом деле договорились с Укргазбанком

Министерство финансов, IFC (член группы Всемирного банка) и "Укргазбанк" подписали кредитное соглашение на 30 млн евро. При желании IFC может вернуть долг не деньгами, а акциями банка. Однако это всего лишь право, а не уже готовая договоренность. В соглашении также предусмотрен вариант возвращения кредита по ставке около 6% годовых.

Об этом сообщает издание LIGA со ссылкой на высокопоставленного собеседника в финансовой структуре. Ставка заимствования будет рыночной – 5,5%+LIBOR (London Interbank Offered Rate – эталонный ориентир для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке, сейчас 12-месячная LIBOR составляет 0,499%).

По данным инвесткомпании Adamant Capital, сейчас еврооблигации других государственных компаний торгуются примерно на этом же уровне: бонды НАК Нафтогаз в евро с погашением в 2024 году котируются с доходностью 6%, долларовые бумаги Ощадбанка-2025 – 6%, долларовый Укрэксимбанк-2025 – 5,5%, Укрзалізниця-2024 в долларах – 6,6%, долги правительства Украина-2024 и 2027 в долларах – 4,5 и 5,6% годовых соответственно.

Кроме того:

Укргазбанк получит 30 млн евро на пять лет.

IFC пока не брала на себя никаких обязательств.

Покупка 20% акций в счет погашения долга – ее право (на финансовом языке – оцпион),

вхождение IFC в капитал Укргазбанка – это промежуточный этап приватизации

Как сообщал OBOZREVATEL, подписание соглашения проходило при участии президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко. Размер доли не должен превышать 20%. Средства предоставляются на пять лет для финансирования проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.