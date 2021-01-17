Украина пошла против ЕС, остановив выплату долгов за 'зеленую' энергию, – Гончаренко

Чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в Нацкомиссии по вопросам энергетики и Кабинет министров ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с Европейским Союзом, финансовыми партнерами и другими организациями.

Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, международные партнеры Украины обеспокоены решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об отказе рассматривать вопрос о выплате долгов производителям "зеленой" электроэнергии за счет кредитных средств "Укрэнерго".

"Вчерашнее решение Комиссии вообще вышло за все рамки дозволенного смысла. Речь идет о том, что НКРЭКУ должна была принять решение для выплаты всех долгов перед "зелеными" инвесторами. Зато всячески затягивает этот процесс и не оставляет идею на коррупционный распил этих денег. Даже несмотря на шквал критики со стороны ЕС", – написал Гончаренко.

По его мнению, такие действия отраслевого регулятора будут иметь негативные последствия для Украины, в частности, ухудшат имидж страны и отношение иностранных инвесторов.

"Вот конкретный список тех, кого сознательно игнорирует председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк:

ЕБРР; Энергосообщество; 11 посольств разных стран; международные инвесторы; ассоциации "зеленой" энергетики; энергетики; депутаты всех фракций, которые входят в наше межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", – перечислил депутат.

Гончаренко считает, что политика НКРЭКУ по "зеленой" генерации свидетельствует об отношении к ней самого президента, который готов уничтожить отрасль и инвесторов, которые ее развивают.

"Поведение Тарасюка и других членов Комиссии следует читать так, что это трансляция реального отношения Зеленского ко всем партнерам. Конечно, они все повторяют поведение самого Зеленского. И мы фактически видим два разных президента – того, который улыбается инвесторам и партнерам в зарубежных командировках, и того, который ни во что их не ставит в Украине и уничтожает – ради коррупции и собственных амбиций", – написал Гончаренко.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.