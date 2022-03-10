Украина попросила 6 стран заблокировать россиянам карты "Мир"

Украина призывала страны, в которых работает российская платежная система "Мир", отключить ее. Карточки этой системы не должны работать в иностранных банкоматах и терминалах. Также отключение не позволит платить онлайн картами "Мир" за иностранные товары и услуги.

С таким призывом к центральным банкам разных стран обратился Национальный банк Украины (НБУ). Карты "Мир" сейчас принимают в Армении, Казахстане, Таджикистане, Вьетнаме, Турции и Кыргызской Республике.

"Призываем партнеров отказаться от обслуживания карт платежной системы "Мир"... В частности, речь идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также о невозможности их использования в сфере электронной коммерции и во время осуществления P2P-переводов", – сообщили в НБУ.

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Таким образом Нацбанк хочет усилить международное давление в финансовой сфере на страну-агрессора. "Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено. Именно поэтому мы очень рассчитываем на поддержку наших инициатив международными партнерами", – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные платежные системы Visa и Mastercard официально уходят из России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться за границей. А любая карта, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах.

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