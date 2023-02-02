Украина получит от ЕС 35 млн LED-ламп и еще 4200 генераторов

Европейский Союз (ЕС) передаст Украине суммарно 35 млн энергоэффективных и экономичных LED-ламп, а также дополнительные 4200 генераторов. Это поможет Украине справиться с последствиями российских ракетных атак на энергосистему.

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Об этом заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Глава ЕК подчеркнула, что энергетическая безопасность остается важным вопросом.

"Путин без конца нападает на инфраструктуру и делает это умышленно. Он пытается сделать так, чтобы украинцы зимовали без воды, без света и тепла. Но мы делаем все, чтобы восстановить самые важные элементы инфраструктуры... Уже появились наши светодиодные лампочки. В почтовые отделения прибыли первые партии из 30 млн, которые мы пообещали. Теперь мы можем дать 35 млн ламп (еще 5 млн пообещала предоставить Франция. – Ред.)... Мы предоставляем 2400 генераторов дополнительно к предыдущим 3000, которые поступили с начала войны", – заявила фон дер Ляйен.

Также, по ее словам, ЕС приглашает Украину присоединиться к своей энергетической платформе, чтобы вместе покупать газ. "Мы хотим, чтобы совместный рынок заработал в полную мощность. Мы пройдем эту зиму, и еще много раз перезимуем вместе", – обратилась глава ЕК к Зеленскому.

Напомним, обмен старых лампочек на европейские LED полноценно стартовал в Украине с 30 января, а две недели до того действовал тестовый период. За это время украинцы заказали через Дію более 300 тысяч ламп, то есть каждую сотую из 30 млн.

Уже 2 февраля этот показатель вырос до 500 тыс. ламп, сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он рассчитывает, что уже скоро украинцы обменяют первый миллион ламп.

Пока что получить LED-лампочки можно во всех областных центрах на подконтрольных Украине территориях. Кроме того, програма действует в Кривом Роге, Краматорске и Покровске, а до конца февраля к ней присоединятся более мелкие населенные пункты по всей Украине.

Обменять старые лампы на новые LED можно двумя способами: заказать через Дію или сразу прийти на "Укрпочту" со старыми лампами накаливания. В первом случае обмен будет гарантирован, так как лампочки заранее доставят в отделение почты. Если заказ не сделать, лампы поменяют только если "ледки" есть в наличии.

Обменивать разрешается максимум 5 старых ламп на 5 новых. Все лампочки нужно принести сразу, носить пять раз по одной нельзя.

В среднем замена всех ламп в квартире позволяет экономить электроэнергию примерно на 110 грн в месяц. Как отмечал глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин, это самый простой и действенный способ экономить на оплате счетов за свет.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, как получить бесплатные LED-лампы. Заявление об обмене можно оставлять онлайн.

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