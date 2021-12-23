Украина подписала газовый контракт с Венгрией

ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины) и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022-го гарантированных мощностей для транспортировки газа в направлении Венгрия – Украина. Общий объем мощности для импорта в страну увеличится до 35 млн куб. м.

"Для меня лично самое важное в этом соглашении – это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину. Это шаг для усиления нашей безопасности и новых возможностей для трейдеров из Украины и Европы", – написал в своем Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он отметил, что это соглашение позволит транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии в наше государство. Если считать вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн куб. м), общий объем увеличится до 35 млн куб. м в сутки.

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Макогон сообщил, что соглашение рассчитано пока только на три месяца. "За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению", – сказал гендиректор компании.

Так, уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа через платформу RBP на ежедневных аукционах. Первый аукцион, как сообщил Макогон, должен состоятся уже 17 января.

Отметим, Венгрия и российская компания "Газпром" в сентябре заключили долгосрочный контракт о поставках газа из РФ. В целом страна находится в зависимости от поставок из России. В прошлом году Венгрия купила у РФ 8,64 млрд куб. газа, а за первые полгода 2020-го – 3,9 млрд куб.

В свою очередь Украина в год сжигает около 30 млрд куб. При этом за счет собственной добычи покрывается большая часть – около 20 млрд, а остальные 10 млрд импортируются. Отметим, Украина с ноября 2015 года не закупает газ напрямую у России. Государство импортирует топливо по виртуальному реверсу из Польши, Словакии и Венгрии.

Как сообщали ранее в ОГТСУ, договор российского "Газпрома" с Венгрией на поставку газа в обход Украины может создать проблемы с импортом и хранением газа в подземных хранилищах топлива в Украине. Следует предположить, что поэтому Россия и Венгрия и объявили о "газовом перемирии", заключив новый контракт между собой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цены на газ в Европе достигли рекордной отметки в $2026 за тыс. куб. м, однако на украинские семьи это никак не повлияет, по крайней мере, сейчас. Как объяснил Макогон, дело в том, что действуют годовые тарифы, которые предлагают поставщики. Но такие тарифы будут доступны только до конца отопительного сезона.