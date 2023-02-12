Украина не получит инвестиций в ВИЭ, пока чиновники доводят отрасль до банкротства

Украина теряет инвесторов, которые могли бы инвестировать средства в новую зеленую энергетику, поскольку ответственные органы власти целенаправленно доводят отрасль в состояние банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

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Об этом заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, уточнив, что главные проблемы начались три года назад.

"Началась эпоха договорной биржевой торговли, приведшая к фактическому банкротству и всей государственной генерации и частной возобновляемой энергетики", – сказал Тинный.

По его словам, это привело к тому, что новые инвестиции в развитие малого и распределенного по всей территории Украины генерации – свернулись. В частности, инвесторы ушли из Украины еще задолго до февральского вторжения, потому что сбежали от украинских коррупционеров, не от российских оккупантов. Тинный подчеркнул, что никто в Минэнерго, Нацкомиссии по вопросам энергетики и профильном энергетическом комитете в парламенте не понес никакой политической или юридической ответственности за уничтожение инвестиционного климата и остановку новой генерации.

“Все, что натворил в этой каденции комитет ТЭК – тотальный бред. Частичная компенсация "зеленого" тарифа из госбюджета, против которой протестовали сами производители и которая, за три года существования, так и не заработала ни разу", – подытожил Тинный.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. Самый низкий уровень расчетов сформировался в марте-июле 2022 г. и находился в промежутке 20-32%. Чуть более высокий уровень выплат был в августе (46,4%), сентябре (65,3%) и октябре (73%). Только в январе, феврале, ноябре и декабре уровень выплат превысил 90%.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза. от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.