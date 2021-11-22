Украина не будет отказываться от угля в ближайшее время – это может случится не ранее 2070 года

Украина пересмотрит взятые на себя обязательства по отказу от использования угля. Произойти это должно было до 2035 года, однако, вероятно, переход к безугольной энергетике состоится позже. По прогнозам экспертов, отказаться от угля Украина сможет не ранее 2070 года.

"Минэнерго попросило время, чтобы скорректировать эти планы в соответствии с собственными расчетами и энергетической стратегией Украины", – рассказала в комментарии DW вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Именно она возглавляла украинскую делегацию на ноябрьской конференции ООН по климату в Глазго.

При этом Стефанишина предположила, что срок отказа от сжигания антрацита на украинских ТЭС может быть отложен. Впрочем, более точный результат этой корректировки она спрогнозировать не смогла.

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По словам экс-министра энергетики Ивана Плачкова, Украина сможет отказаться от угольной энергетики, являющейся самым грязным источником топлива. Однако такая возможность появится только к 2070-2080-м годам.

"Я не такой оптимист, что где-то до 2030-2040 годов. Я думаю, что если и можно отказаться от угля, то это вторая половина столетия, ближе даже к окончанию – 2070-2080-е года", – сказал экс-министр в комментарии OBOZREVATEL.

В свою очередь, в Минэнерго заявили, что пока не видят в Украине достаточного ресурса, чтобы перевести производство электроэнергии из угля на газ. Поэтому в правительстве разрабатывают планы по экологической модернизации энергоблоков существующих угольных ТЭС. По мнению Кабмина, это должно сделать угольную генерацию не такой вредной для окружающей среды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине из-за отсутствия топлива не работают 23 энергоблока теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектоцентралей (ТЭЦ). При этом ни один из этих блоков не находится на аварийном ремонте. Производство энергии компенсируют АЭС и электростанции, которые работают на возобновляемых источниках.