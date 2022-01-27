Украина нарастила продажу за границу продовольствия – установлен новый рекорд

Украина 4 год подряд обновляет рекорд экспорта аграрной продукции. Его суммарный рост произошел за счет увеличения объемов поставок в Азию, Европейский Союз и Африку.

Об этом рассказал заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев, сообщает пресс-служба Института. Он отметил: в прошлом году экспорт аграрной продукции почти на 25% превысил показатель 2020 года, считавшийся рекордным.

"Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2021 года, Украина экспортировала агропродовольствия на сумму 27,9 млрд долл., почти на 25% превысив рекордный показатель 2020 года в 22,4 млрд долл. Таким образом, наша страна четвертый год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта", – отметил эксперт.

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Что Украина продавала больше всего

По итогам 2021 года зафиксированы наибольшие в истории Украины объемы экспорта пшеницы – 20,071 млн тонн. Далее идут:

мясо птицы – 459 тыс. тонн;

замороженные ягоды и другие фрукты – 76 тыс. тонн;

макаронные изделия – 38 тыс. тонн.

Куда Украина продавала агропродукцию больше всего

Рост экспорта произошел, прежде всего, за счет увеличения объемов поставок в Азию, ЕС и Африку. В прошлом году эти показатели достигли своего наибольшего значения за период независимости Украины. В частности, объемы поставок увеличилсь:

в азиатские страны – на 26%, до 13,7 млрд долл (это, кстати, почти половина всего украинского агроэкспорта – 49,1%);

Африки – на 28%, до 3,7 млрд долларов;

ЕС (включая Великобританию) – на 12%, до 8,4 млрд долларов;

страны СНГ – на 8%, до 1,4 млрд долларов.

"При этом Китай остается крупнейшим импортером украинской аграрной продукции. Если в 2019 году стоимостные объемы поставок отечественной сельхозпродукции в Поднебесную составили 1,955 млрд долларов, то в 2020 году они почти удвоились (+82%), а в 2021 году выросли до 4,286 млрд долларов", –

отметил Пугачев.

Кроме Китая основными потребителями украинской аграрной продукции также стали еще 8 стран. Речь идет об:

Индии – 1,954 млрд долларов;

Нидерландах – 1,767 млрд долларов;

Египте – 1,601 млрд долларов;

Турции – 1,465 млрд долларов;

Испании – 1,171 млрд долларов;

Польше – 1,073 млрд долларов;

Германии – 851 млн долларов;

Италии – 748 млн долларов.

Сколько продали за границу зерна

По состоянию на 17 января, зерновых и зернобобовых культур продано более 35 млн тонн. Это на 1,872 млн тонн больше по сравнению с 6 января 2022 года. И на 7,5 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

В частности, на 28% был увеличен экспорт украинской пшеницы – до 16,345 млн тонн (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го). Помимо этого увеличились продажи:

ячменя – на 37%, до 5,341 млн тонн;

кукурузы – на 13%, до 12,99 млн тонн.

Также продано 146,8 тыс. тонн ржи. Это в десятки раз превышает прошлогодний показатель в 1,7 тыс. тонн.

Из Украины за границу активно вывозят масло

Украина активно экспортирует и сливочное масло. Так, в декабре 2021 года из страны было вывезено почти 1,6 тыс. тонн продукта. Следствием этого является рост его цены.

Производители предпочитают продавать свою продукцию за границу из-за более выгодных цен. Которые, соответственно, обеспечивают большую прибыль.

"Украинское масло постоянно дорожает. Основной причиной этого является не по сезону активный его экспорт – по причине более выгодных цен по сравнению с внутренними", – отметили аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине дорожает белокочанная капуста. Причем на текущей неделе темпы роста цен на овощ заметно ускорились. Так, по состоянию на 26 января, украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже в конце прошлой рабочей недели.

По мнению экспертов, этому способствует реэкспорт украинской капусты через Беларусь в Россию. Там сейчас ощущается острый ее дефицит.