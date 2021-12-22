НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные действия российского "Газпрома". Компания также предоставила предложения по стабилизации ситуации на рынке газа в Европе.

Госкомпания выступила с жалобой на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза". Так, было подано ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе", – заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Видео дня

"Нафтогаз" обращает внимание ЕС на такие способы шантажа со стороны российского концерна:

отказ от заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат самому "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

прекращение продажи газа через свою электронную платформу;

отказ от поставок больших объемов в Европу;

блокировка экспорта добываемого в РФ частными компаниями газа;

блокировка транзита топлива из Азии в Европу.

"Газпром" также не прибавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ – Украина. "Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

В украинской компании попросили ЕК принять ряд немедленных мер. В частности, просят обязать "Газпром" выставить на продажу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

"Клиенты российской компании получат возможность покупать газ, в частности, на границе РФ с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ", – добавили в компании.

Отметим, цена на газ в Европе с начала 2021 года выросла аж в 10 раз. Вчера, 21 декабря, стоимость взлетела до рекордной отметки – $2000 за тысячу куб. м.

Немалую роль в этом сыграл газовый шантаж России, однако в Кремле и "Газпроме" по-прежнему все отрицают. Рекордные цены на газ в ЕС скажутся и на украинцах – тарифы для населения могут переписать уже через несколько месяцев.

Несмотря на взлет цен на газ в еврорегионе и имеющиеся свободные транзитные мощности, компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на январь. Как заявил гендиректор ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины) Сергей Макогон, российский концерн не планирует увеличивать транзит до более чем 109 млн куб. м в сутки, которые предусмотрены по действующему контракту.

При этом в РФ ранее заявляли о том, что если Евросоюз одобрит введение в эксплуатацию трубопровода "Северный потока-2", ситуация на рынке газа может измениться. В странах ЕС неоднозначно относятся к спорному проекту. Если в ФРГ, Франции и Австрии есть его сторонники, то в Польше и Литве в основном выступают против запуска газопровода.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой. Также он добавил, что вопрос его запуска все еще не решен. Возможен и вариант, когда он так и останется нереализованным проектом.