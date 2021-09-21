Украина начала "кормить" Беларусь своей картошкой

Беларусь впервые стала импортировать картофель из других стран, в том числе из Украины, во время уборки своего урожая. Государство известно как крупный экспортер продукта, а не импортер. Закупать картофель пришлось из-за высоких цен, хотя это необычное явление. В основном во время уборки урожая стоимость достигает минимальных значений.

На прошлой неделе оптовые цены в Беларуси достигли аж $0,30/кг (7,99 грн). Об этом сообщает Еast-fruit.

Оптовая стоимость была выше, чем у стран-конкурентов (больше лишь в РФ). Так, к примеру, в Молдове картофель стоил вдвое дешевле, чем в Беларуси. В Украине – на $0,06-08 (1,60 грн), в Польше – на $0,11-13 (2,94 грн) дешевле.

Помимо того, цена картофеля в соседней стране сейчас на 70% выше, нежели обычно в такое время года. В основном ранее оптовые цены достигали $0,15-0,19/кг (3,99-5,05 грн).

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Стоит отметить, что за первые 7 месяцев 2021-го больше всего картофеля в Беларусь поставила Украина. Из нашей страны в соседнюю импортировали 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Кроме того, в Беларусь ввозят продукт из России, Азербайджана, Северной Македонии, Египта, а также Германии.

При всем этом, в Украине ожидается дефицит картофеля. Специалисты обращают внимание на низкий урожай и неприглядное для покупателей качество.

Картофель вырос мелким – не более 30 миллиметров в диаметре. при этом ранее такую продукцию отдавали на крахмал и скармливали скоту. Но в 2021-м и такой картофель поставляют на рынок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начался сезон груш, но их стоимость сейчас очень высокая. На прилавках магазинов уже продают отечественные сорта – дюшес, парижанка, и зарубежные – бэра. Фрукт сейчас стоит от 45 до 100 грн/кг. При этом цены на ягоды и яблоки в стране низкие.