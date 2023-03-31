Украина может стать одним из ключевых цифровых хабов Европы: СЕО WhiteBIT рассказал о социальной ответственности биржи

Украина может стать одним из ключевых цифровых хабов Европы. Для этого WhiteBIT уже сейчас инвестирует в образовательные проекты, позволяющие увеличить осведомленность украинцев о возможностях крипт и блокчейн-технологий. При этом социально ответственный бизнес не ожидает указаний сверху для создания таких проектов.

Видео дня

Об этом основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов рассказал в интервью. По словам Носова, компания сосредоточена на создании в Украине образовательной экосистемы о крипте и блокчейне – их возможностях и преимуществах.

"Цель WhiteBIT – увеличить осведомленность о возможностях крипты и блокчейн-технологий, и сотрудничество с Минцифрой, Могилянкой и партнерами по криптоиндустрии – наш путь достижения этой цели. Я уверен, что именно в этом государство и бизнес могут эффективно работать вместе. Верю, что Украина может и должно стать одним из ключевых цифровых хабов Европы", – прокомментировал он.

Что касается роли цифровых активов во время полномасштабной войны с РФ, Владимир Носов отметил: криптоактивы показали себя как удобный инструмент для перевода и хранения средств.

В своем интервью предприниматель также объяснил позицию WhiteBIT по поддержке армии и Украины в условиях войны.

"Я знаю многих предпринимателей, которые могли закрыть бизнес в Украине и открыть его за границей. Но сохранили рабочие места и работают дальше. Сегодня социально ответственный бизнес – это проактивный бизнес. Никто не ждет указания сверху, а все объединяют свои усилия. А ежедневный донатинг – это уже безусловная часть нас", – заявил Носов.

Основатель биржи одновременно прокомментировал негативные упреки конкурентов, которые время от времени появляются в сети. По словам Носова, главными приоритетами компании являються прозрачность, открытость и безопасность клиентов.

"Когда мы выходим в публичное поле, понимаем все риски и готовы к ним. Мы неукоснительно выполняем все нормы AML-комплаенса для выявления и мониторинга деятельности по отмыванию денег в крипто и фиатных операциях и блокируем эти операции. Соблюдаем все нормы верификации клиентов, как прозрачный бизнес мы всегда сотрудничаем с правоохранительными и судебными органами. И, на самом деле, имеем огромное количество наград и благодарностей за это", – ответил Носов.

WhiteBIT входит в топ-5 европейских криптобирж. Компания была основана в Украине в 2018 году. Сегодня биржа имеет 8 офисов в разных странах и на разных континентах мира, обслуживая более 3,5 млн пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, WhiteBIT также активно интегрируется в европейские платежные системы и глобальные сервисы. У пользователей, в частности, расширяются возможности пополнения баланса.