Украинская криптобиржа WhiteBIT расширила возможности для пополнения баланса: три новых способа

Украинская криптобиржа WhiteBIT активно развивается и интегрируется в европейские платежные системы и глобальные сервисы. У пользователей, в частности, расширяются возможности для пополнения баланса.

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Так, WhiteBIT добавила возможность пополнять баланс еще тремя международными методами. Это:

Apple Pay – пользователи могут пополнять баланс в долларах США (USD), евро (EUR) и польских злотых (PLN) в приложении;

– пользователи могут пополнять баланс в долларах США (USD), евро (EUR) и польских злотых (PLN) в приложении; SEPA (Single Euro Payments Area "Единая зона платежей в евро") – возможность пополнять баланс в евро (EUR); для этого нужно указать сумму пополнения, скопировать полученные реквизиты для пополнения баланса на бирже и указать их в платеже;

(Single Euro Payments Area "Единая зона платежей в евро") – возможность пополнять баланс в евро (EUR); для этого нужно указать сумму пополнения, скопировать полученные реквизиты для пополнения баланса на бирже и указать их в платеже; Web3-кошелек – возможность пополнять баланс токенов Ethereum (ETH) и смежных сетей, таких как Polygon, Arbitrum, Optimism и т.д.

В настоящее время компания является одной из крупнейших европейских криптобирж. Она обслуживает 3,5 млн клиентов. Следить за новостями биржи можно в Telegram-канале, где также есть возможность задавать любые вопросы и общаться с единомышленниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мобильный оператор lifecell и криптовалютная биржа WhiteBIT разработали и внедрили технологическую интеграцию для объединения блокчейн-экосистемы с электронными коммуникационными услугами. Это позволяет пользователям WhiteBIT взаимодействовать с платформой даже в отсутствии интернет-соединения.