Украина может отвоевать место РФ на мировых рынках, но для этого необходимо разблокировать судоходство – СМИ

После введения санкций Россия начала терять свои позиции на мировом рынке, ведь многие страны отказались покупать продукцию страны-агрессора. Для Украины это хорошая возможность отвоевать новые позиции и зарабатывать ежегодно более 20 миллиардов долларов, но для этого необходимо открыть морской экспорт, который заблокирован Москвой.

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Об этом говорится в материале на сайте ЦТС.

"По оценкам президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта позволило бы нашей стране увеличить валютные поступления до 20 млрд долл. в год. Он также обратил внимание на то, что мировое сообщество ограничило санкциями экспорт. российской продукции на свои рынки, и украинские производители имеют шанс занять ее место, но для этого необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров и вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями, вопросы разблокирования портов. можно поднять на самый высокий уровень обсуждения", - указывает издание.

В ЦТС также напомнили, что крупные портовые операторы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просили активизировать работу по деблокаде морских путей. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе эту же тему подняла первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко: она убеждена, что разблокирование дополнительных портов и расширение зернового соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины.

"Министра экономики Тарас Качка также рассказывал, что поднимал эту тему во время переговоров с международными партнерами. Однако до сих пор она возникает в публичном пространстве скорее спорадически, чем как системная просьба официального Киева в цивилизованный мир. Безусловно, нам нужно больше оружия на поле боя и постоянное финансирование извне, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны, но и полноценное восстановление морского экспорта способно стать одним из важных шагов для приближения победы", - акцентирует издание.

Оно также приводит позицию бывшего министра инфраструктуры Владимира Емельяна, который отметил, что Украине необходимо расширять зерновой коридор на все виды грузов, в том числе насыпные и контейнерные перевозки.

"Это возможно сделать! Мы видим: Россия слаба и не может контролировать Черное море. Ее позиция может быть переломлена общим подходом Украины, Турции и наших союзников", - убежден эксминистр.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество - Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", - обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские.