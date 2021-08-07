Украина импортировала из ЕС рекордные объемы газа с начала 2021-го: ОГТС озвучил цифры

Объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину в минувшем месяце составил почти 498 млн куб. м. Отметим, что это самый большой показатель в 2021-м.

Кроме того, 93% объема газа импортировано виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Также остается открытым вопрос касательно создания виртуальной точки со Словакией. Украинская компания продолжает работать в этом направлении. Так, была создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического Сообщества.

Ранее генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что с начала июля значительно увеличился импорт газа в страну. Отмечается, что объем составляет 15,8 млн в сутки.

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Так, 91% всего импорта газа поступает из Венгрии, 7% из Словакии и еще 2% – из Польши. "Дополнительные поступления позволят увеличить закачку газа в ПХГ для обеспечения прохождения следующего отопительного сезона", – подытожил Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле транзит газа в Евросоюз не увеличился несмотря на остановку газопроводов в обход Украины. В целом транзит по ГТС в Европу составил 3,848 млрд куб. м. Ранее "Газпром" отказался бронировать допмощности через Украину накануне завершения проекта "Северный поток-2" и в условиях плановых ремонтов трубопроводов. Как результат – голубого топлива не хватает для заполнения хранилищ, а его стоимость достигает рекордных отметок.