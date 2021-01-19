Украина имеет собственный газ по 4 грн за кубометр, – Корольчук

Объем газа собственной добычи в Украине составляет около 14,5 миллиона кубометров. Этого достаточно для нужд населения и обеспечения работы теплокоммунэнерго.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. "Газа хватает для населения и теплокоммунэнерго. 4 грн за кубометр – это максимальная цена, которая могла бы быть", – добавил он.

По оценкам эксперта, такой может быть стоимость газа для населения с учетом всех дополнительных отчислений и средств на развитие.

"Себестоимость добычи составляет 1600 гривен за тысячу кубометров. Со всеми налогами, рентой и платежами это 2800-3000 гривен. Можно, например, давать еще дополнительно 1000 гривен на каждую тысячу кубометров компании на инвестпланы, развитие новых месторождений, бурение скважин – этого должно хватить с головой", – подчеркнул Корольчук.

"Мы абсолютно можем себя обеспечивать своим газом. Удивительно, что Витренко (и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко, – Ред.) говорит в первую очередь об импорте газа – не имеет значения, из России или из других стран, – когда у нас есть собственная добыча газа. Возможно, не стоит импортировать, а наращивать собственную базу добычи", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, Юрий Витренко заявил, что Украине следует возобновить закупку российского газа непосредственно в РФ, а не в Европе. По его словам, возможно сотрудничество с независимыми российскими компаниями.