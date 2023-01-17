Украина будет строить децентрализованную энергосистему? Что это и поможет ли

Украинские власти из-за обстрелов страной-террористкой Россией объектов энергоинфраструктуры нашего государства заявляют о возможности создания децентрализованной энергетической системы. Этот шаг привнесет много пользы, например, ракеты из РФ не смогут разрушать украинскую энергетику в больших масштабах, поскольку она будет раздроблена.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, если энергосистема будет децентрализованой, то поставщиков энергии будет не несколько, а десятки.

"Если говорим за децентрализацию поставок электроэнергии, это очень хорошо, это совершенно правильно и это, действительно, даст нам результат. Потому что все эти ракеты тогда не смогут разрушить поставки электроэнергии, потому что она будет измельчена. Одно дело, когда одним попаданием в одну из каких-то ТЭС сразу 30-40% электроэнергии в некоторых областях можно сбить, но если будет проведена децентрализация поставок электроэнергии, то в этом случае ситуация будет совсем другой, потому что будет не один поставщик, производитель энергии, а 10-20. И в этой ситуации гораздо сложнее будет разрушить их и вообще разобраться. Проще будет переключаться", – сказал эксперт.

Напомним, 3 января во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что государство в этом году будет работать над построением децентрализованной энергетической системы. Он отметил, что российские атаки "толкают к коренной реформе – построения децентрализованной энергетической системы", которая будет менее уязвима к нападениям страны-агрессоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оштрафовали трое облэнерго за несправедливые отключения света украинцам. Теперь "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго" должны заплатить по 85 тыс. грн.

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