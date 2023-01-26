Украина будет получать электричество из турецких кораблей: подписан документ

Турецкая компания Karpowership поставит Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт – специальные суда, производящие электричество. Соответствующий меморандум между ней и "Энергетической компанией Украины" (ЭКУ) уже подписан.

Видео дня

Об этом сообщает Anadolu. Отмечается: плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.

"В качестве из базовых решений допускается их размещение в портах Молдовы и Румынии – и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации данного решения", – говорится в сообщении.

Подписание меморандума подтвердили и в ЭКУ. "Энергетическая компания Украина" подписала с турецкой Karpowership меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере электроснабжения и использования плавучих электростанций для преодоления энергодефицита в Украине", – рассказали там.

В экспертной среде настроены скептически

О намерении Karpowership производить электричество для Украины с помощью кораблей-электростанций стало известно еще в конце 2022 года. Однако тогда в экспертных кругах скептически отнеслись к этой идее.

Так, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, получение электричества с кораблей – как и импорт его с Европы – является малореалистичным. Прежде всего, из-за своей стоимости.

"Разговоры о каких-то волшебных кораблях – это классная идея. За исключением того, что никто не говорит, что стоимость киловатта в таких сценариях колеблется от 20 до 40 грн. Сейчас частные потребители в Украине платят 1,68 грн. Вопрос: каким образом покрыть эти деньги? Я не уверен, что мы можем столько платить за электричество", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в "Укрэнерго" отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!