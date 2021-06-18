Украина будет получать деньги за транзит газа, даже если РФ его остановит, – Витренко

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина будет получать деньги согласно контракту даже в том случае, если будет завершено строительство газопровода "Северный поток-2". Страна должна получать миллиарды, если даже РФ откажется от транзита газа.

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", которая транслировалась на канале ТСН в YouTube (чтобы посмотреть выступление, доскролльте новость до конца). По словам Витренко, контракт был подписан с гарантией "качай или плати".

"Я подписал контракт, первый раз в истории Украины по принципу "качай или плати". Когда Украина гарантированно получает плату или деньги за транзит, даже если транзита не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита, если "Северный поток-2" будет достроен, Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов. До этого не было такого принципа", – сказал глава "Нафтогаза".

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Ранее член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш заявил, что разочарован тем, что строительство газопровода "Северный поток-2" "близится к концу с каждым днем". По результатам встречи Байдена и Путина он добавил, что Западу в течение двадцатилетнего правления российского президента не удалось ответить на его агрессивное поведение так, чтобы это принесло какие-то долговременные изменения.

Риш также выразил разочарование, что несмотря на некоторые положительные результаты встреч НАТО и G7, определенные вопросы остаются нерешенными.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что компенсацией за запуск газопровода "Северный поток" должно быть прекращение войны, спокойствие и стабильность Украины. Он добавил, что правительство намерено бороться за государственность.