Украина больше не будет закупать ядерное топливо у России

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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'Энергоатом' отказался от ядерного топлива из РФ
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НАЭК "Энергоатом" заявила, что полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива производства Российской Федерации. Скорее всего, российское топливо будут заменять американским.

"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – говорится в сообщении компании. Других подробностей в НАЭК пока не обнародовали.

Компания и раньше заявляла, что будет договариваться с американским производителем топлива Westinghouse о наращивании поставок топлива для украинских АЭС. Кроме того, с Westinghouse Electric был подписан меморандум о строительстве новый энергоблок Хмельницкой АЭС. В планах было еще 4 таких энергоблока.

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До недавнего времени Киев закупал ядерное топливо только для них только у российского ТВЭЛ (входит в "Росатом"). Но с 2017 года "Энергоатом" начал реализовывать правительственную Энергетическую стратегию. Она предполагала, что с 2025 года доля российского ядерного топлива должна была составить менее 60%.

Ранее аналитики центра DiXi Group в числе рекомендаций, как ударить по российскому энергосектору без полного отказа от нефти и газа, указывали необходимость прекратить закупки ядерного топлива в РФ.

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