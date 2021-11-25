Удостоверение ОБСЕ за 45 тыс. грн: в Украине разоблачили крупную мошенническую схему

В Киеве разоблачили мошенников, которые продавали гражданам фейковые удостоверения ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Подделку можно было приобрести за 1,5 тыс. евро (45 тыс. грн).

Организаторы схемы изготавливали и продавали удостоверения так называемых членов "Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ" (International Diplomatic Mission). Ее мошенники выдавали за настоящую международную организацию, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленники регистрировали в Киеве общественные организации, которые имеют схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине. Также они создали веб-сайт с названием, похожим на официальный веб-сайт организации.

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Так, мошенники всего за 1,5 тыс. евро "зачисляли" украинцев и иностранцев (в основном выходцев из Ближнего Востока) в список членов "дипломатической миссии ОБСЕ", а фактически в общественные организации. После этого злоумышленники изготовляли и выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные.

Удостоверения позволяли пересекать границы без карантинных ограничений, также были включены пункты социальной помощи и бесплатного лечения за границей.

Напомним, в Хмельницком разоблачили группировку, которая занимались подделкой международных COVID-19-сертификатов. В состав группы входили два предпринимателя из сферы туризма и трудоустройства за рубежом, а также врач.

Последний является руководителем центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области. Поддельные сертификаты покупали украинцы, которые выезжали на работу или отдых за рубеж, но не хотели вакцинироваться от COVID-19.

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