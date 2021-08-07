У Зеленского рассказали, на что Украина потратит транш МВФ

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Устенко рассказал, на что Украина потратит транш МВФ

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина использует транш от МВФ (Международный валютный фонд) в размере $2,7 млрд для стимулирования экономического развития в средней и долгосрочной перспективе. Так, часть денег могут вложить в золотовалютные резервы Нацбанка, чтобы "создать дополнительную подушку безопасности для страны".

Об этом сообщает "Украина 24". Устенко добавил, что часть транша используют уже в текущем году, однако значительную часть планируют использовать в 2022-м.

"Речь идет об использовании этих средств не на, что называется, текущее потребление, а об использовании этих средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени. А это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", – заявил советник президента.

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Напомним, Украина получит от МВФ $2,7 млрд. Выдачу средств согласовал Совет исполнительных директоров фонда, распределив 650 млрд между странами-членами. Отметим, что само распределение пройдет уже 23 августа.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ требует дальнейшего прогресса в реализации реформ в Украине, а миссия уже планирует проверить результат их применения. При этом Украина все-таки достигла прогресса в выполнении реформ. Речь идет о получении нового транша в рамках программы stand-by, а не о распределении спецправ заимствования (СПЗ).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова получить новый транш от Международного валютного фонда. По его словам, страна выполнила все обязательства.

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