У "Укрнафты" и "Укртатнафты" изъяли горючего почти на 1 млрд грн: сколько уже арестовали

Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Служба безопасности Украины (СБУ) изъяли у "Укрнафты" и "Укртатнафты" свыше 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива почти на 800 млн грн. При этом арестовано горючего уже почти на 144 млн грн.

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Об этом сообщили в самих БЭБ и СБУ. В Бюро отметили: уже подготовлено ходатайство о наложении ареста изъятые нефтепродукты стоимостью 640 млн гривен.

Обыски проходили на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях. Которые, подчеркивается, "принадлежат нескольким обществам, аффилированным с известной финансово-промышленной группой".

"Упомянутые акционерные общества осуществляли нелегальный сбыт топлива без отражения сделок в налоговой отчетности, таким образом уклонялись от уплаты налогов. В дальнейшем это топливо реализовывалось по сети АЗС без уплаты акцизного налога", – сообщили в БЭБ.

В свою очередь, в СБУ рассказали, что таким образом был заблокирован возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из компаний "незаконно вывел предыдущий менеджмент".

Что предшествовало

Как рассказали в БЭБ и СБУ, ранее их сотрудники разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору "Укртатнафты", который находится под стражей.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности. И привлечению виновных к ответственности", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2022 года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были переданы в государственную собственность в рабочем состоянии. Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

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