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У "Укрнафты" и "Укртатнафты" изъяли горючего почти на 1 млрд грн: сколько уже арестовали

Роман Костюченко
Рынки и компании
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У 'Укрнафты' и 'Укртатнафты' изъяли горючего почти на 1 млрд грн

Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Служба безопасности Украины (СБУ) изъяли у "Укрнафты" и "Укртатнафты" свыше 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива почти на 800 млн грн. При этом арестовано горючего уже почти на 144 млн грн.

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Об этом сообщили в самих БЭБ и СБУ. В Бюро отметили: уже подготовлено ходатайство о наложении ареста изъятые нефтепродукты стоимостью 640 млн гривен.

У ''Укрнафты'' и ''Укртатнафты'' изъяли свыше 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива

Обыски проходили на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях. Которые, подчеркивается, "принадлежат нескольким обществам, аффилированным с известной финансово-промышленной группой".

"Упомянутые акционерные общества осуществляли нелегальный сбыт топлива без отражения сделок в налоговой отчетности, таким образом уклонялись от уплаты налогов. В дальнейшем это топливо реализовывалось по сети АЗС без уплаты акцизного налога", – сообщили в БЭБ.

В свою очередь, в СБУ рассказали, что таким образом был заблокирован возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из компаний "незаконно вывел предыдущий менеджмент".

Арестовано горючего уже почти на 144 млн грн

Что предшествовало

Как рассказали в БЭБ и СБУ, ранее их сотрудники разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору "Укртатнафты", который находится под стражей.

"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности. И привлечению виновных к ответственности", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2022 года "Укрнафта" и "Укртатнафта" были переданы в государственную собственность в рабочем состоянии. Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

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