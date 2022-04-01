У министра времен Януковича изъяли почти 5 млн долларов в пользу армии

У экс-министра времен Виктора Януковича изъяли в пользу Министерства обороны 4,8 млн долларов. Изъятие средств произошло в рамках производство о незаконном завладении государственной резиденции "Межигорье".

Об изъятии средств на официальном канале в Telegram-канале cообщила Генеральная прокуратура. При этом УНН со ссылкой на собственные источники отмечает, что речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Эдуарде Ставицком.

"Продолжаем через процессуальные и другие юридические механизмы пополнять материальные ресурсы наших защитников. Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн долларов США. Они принадлежали министру времен беглого президента. Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межгорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика", – написала Венедиктова.

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Ставицкий во времена Януковича занимал пост министра экологии, а после министра энергетики. Его подозревали не только в незаконном захвате резиденции, но и в создании "энергетической империи" семьи Януковича.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ставицкий несколько лет назад в эфире израильского телеканала ILand заявил об угрозах, поступающих ему из Украины. Он обнародовал видеоролик, на котором вооруженные молодые люди в балаклавах, сидящее на фоне флага "Новороссии", высказывали претензии в его адрес. "Наше руководство передает Вам привет. Почему остановилось финансирование? Кто принял решение – вы или ваши земляки? Назад нам и вам дороги нет, решайте вопрос с финансированием", - заявили молодые люди на видео.

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