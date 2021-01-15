У ГТС есть более мощные конкуренты, чем 'Северный поток-2', – Рябцев

Кроме российского газопровода "Северный поток-2", у украинской газотранспортной системы есть другие, более мощные конкуренты. Один из них уже функционирует.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. "Альтернатива украинскому маршруту – это южный маршрут через Турцию, который уже заработал – "Балканский поток". Он запускает российский газ через Турцию на юг Европы", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас завершаются работы по строительству газопровода TANAP, который также является альтернативой украинскому маршруту и обеспечивает Европу газом, транспортируя азербайджанский газ.

В этом контексте Рябцев заметил, что украинским политикам следовало бы сосредоточить внимание именно на этих проектах, а не на "Северном потоке-2".

"Кто-то из украинских политиков, которые так выступали против "Северного потока-2", хоть одно слово сказал по поводу противодействия "Балканскому потоку" или любым турецким потокам? Ни слова я не слышал", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Дании 15 января было возобновлено строительство "Северного потока-2". В то же время правительство США предупредило компании, участвующие в строительстве, о введении санкций.