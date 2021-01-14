"Північний потік-2" почнуть добудовувати, незважаючи на санкції: Данія отримала план

Будівництво "Північного потоку-2" в Данії розпочнеться 15 січня. Профільне агентство вже отримало розклад планів будівельних робіт.

Про це з посиланням на слова прессекретаря Датського енергетичного агентства Туре Фальба-Хансена повідомило видання "Інтерфакс". "Датське енергетичне агентство минулого тижня отримало тимчасовий розклад подальшого будівництва "Північного потоку-2" від компанії Nord Stream 2 AG", – сказав представник відомства. За його словами, "роботи з прокладання труби в датських водах планується відновити 15 січня" на основі умов у виданому дозволі. "Я можу підтвердити, що всі відповідні умови виконано", – зазначив він.

Датське національне агентство з мореплавання повідомило, що з 15 січня трубоукладальне судно "Фортуна" може стати до робіт з укладання "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії.

У четвер, 14 січня, "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, де вона була пришвартована з кінця грудня, свідчать дані міжнародної системи позиціонування морських суден. Судно оновило в системі місце призначення з порту Вісмар на "море".

Уряд США попереджає компанії, які допомагають у будівництві "Північного потоку-2", про нові санкції. У найближчі дні Держдепартамент підготує список всіх компаній, які беруть участь у проєкті, і внесе їх у чорний список.

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