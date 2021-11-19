У главы "Авиалиний Антонова" обнаружили тайное имущество в Крыму: что говорит сам Харченко

Директор авиакомпании "Авиалинии Антонова" (входит в состав госпредприятия "Антонов") Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Россией Крыму. В 2020-м его право собственности на отель было зарегистрировано по законодательству РФ. Сам Харченко говорит, что не является собственником имущества.

Отель Villa Rosa находится в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии (побережье Черного моря). Об этом говорится в материале программы "Схемы".

Площадь самого отеля составляет 510 кв. м. Об этом свидетельствуют данные из украинского реестра прав на недвижимое имущество.

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Собственником отеля Харченко стал еще в 2008-м, но с начала работы на посту директора госкомпании, по данным расследователей, Харченко этой недвижимости не указывал. Он возразил, что является собственником отеля и посоветовал обратиться по этому вопросу в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Помимо этого, Харченко не согласился комментировать документы, которые журналисты получили в реестре недвижимости. В них говорится, что владельцем указанной недвижимости является именно он.

Позже выяснилось, что право собственности было перерегистрировано на Харченко по законам РФ. А произошло это еще в ноябре 2020 года. Стоит отметить, что уже тогда он занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП "Антонов". Это Харченко тоже отказался комментировать.

В 2021-м НАПК начало проверять декларации Михаила Харченко. Были найдены несоответствия между реальным имущественным положением и задекларированным (более 1 млн грн). Агентство зафиксировало отсутствие в декларации имущества в оккупированном РФ полуострове и обратились к нему за разъяснением ситуации.

"Учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся в нашей стране, а также во избежание негативных последствий, возможных преследований меня и членов моей семьи, мною принято решение об отчуждении этого имущества. Эти объекты были отчуждены в начале 2021 года", – заявил Харченко для НАПК.

Он также отметил, что к копиям сделок отчуждения не имеет доступа. Позже дело было передано в Национальную полицию.

"Авиалинии Антонова" (Antonov Airlines) – грузовая авиакомпания, базирующаяся в аэропорту "Гостомель" под Киевом. Является структурным подразделением АНТК "Антонов". Компания использует уникальный, самый большой и тяжелый в мире самолет АН-225 "Мрия".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что как заявил аудитор ЕС Юхан Партс, проблемы с коррупцией в Украине несопоставимы с другими европейскими странами, на что указывает ряд объективных показателей и индексов. К примеру, ВВП на душу населения низкий именно из-за влияния коррупции.