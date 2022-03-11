Turkish Airlines ограничила продажу билетов для россиян в третьи страны

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает продажу билетов для россиян на полеты из Турции в третьи страны. Это связано с уходом Mastercard и Visa из РФ.

При этом если человек покупает билет из РФ на Мальдивские острова с пересадкой в Турции и обратно, то такой вариант возможен. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России.

"В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ. Такой порядок будет действовать с 10 марта и до распоряжения", – заявили в авиакомпании.

Это решение связано с блокировкой российских банковских карт из систем Mastercard и Visa. Напомним, они ранее приняли решение уйти из российского рынка из-за нападения РФ на Украину. Открыть новые карты будет невозможно, также как и использовать их за границей.

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Кстати, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостанавила полеты в Россию туда и обратно с 13 по 27 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее стало известно, что американская компания Burger King, владелец глобальной сети ресторанов быстрого питания, 10 марта приостанавливает всю корпоративную поддержку российского рынка. Речь идет обо всех операциях, маркетинге и цепочке поставок, а также отказе в одобрении инвестиций и расширений.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские самолеты, самолеты, которые контролируются РФ, зарегистрированы в ней или принадлежат их олигархам не могут пересекать воздушное пространство 38 стран, в том числе США, ЕС и Канаде.

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