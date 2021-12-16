Цинизм и голая политика: Бродский раскритиковал сбор подписей в Раде для отсрочки введения РРО

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, предприниматель Михаил Бродский раскритиковал сбор подписей для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде отсрочки введения кассовых аппаратов. Он назвал это цинизмом.

Свое мнение предприниматель высказал в Facebook. По словам Бродского, политики дают людям ложную надежду.

"С интересом наблюдаю за перипетиями вокруг сбора подписей и проведения внеочередной сессии по отсрочке введения РРО с 1 января. Закон рассматривается в первом чтении. Даже если предположить фантастическую возможность голосования за него в первом чтении (что представить себе крайне сложно), он точно не будет проголосован в целом, так как регламент не позволяет этого сделать, если есть хотя бы 1 депутат в зале, выступающий против этого", – написал глава редакционного совета OBOZREVATEL.

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Бродский пояснил, что "юридическое значение прекрасный проект имеет только в том случае, если он будет принят, подписан и опубликован до 1 января". "Иначе, он будет вносить изменения в уже сработавшую норму. А значит даже ко второму его доработать будет невозможно", – подчеркнул он.

"Вот все избранники, собирающие и пересобирающие подписи и живо качающие эту тему – они же это прекрасно понимают и просто занимаются голой политикой, давая людям ложную надежду. Это называется одним простым словом, и слово это – цинизм. Неужели слуги опять обписяются. Просто смех уродов и ублюдков над пенсионерами и честными предпринимателями", – подытожил Бродский.

Напомним, что 16 декабря 12 нардепов отозвали свои подписи под требованием созвать внеочередное заседание парламента для того, чтобы отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП. В итоге удалось собрать 149 подписей при необходимых минимум 150. Однако позднее нардеп Анна Скороход заявила, что у них якобы есть 158 подписей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с 1 января 2022 году в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки.

Это может ударить по "ФОПам", которые незаконно пользуются единым налогом, а с другой стороны – позволит украинцам защитить свои права и даст возможность возвращать некачественный товар. Кроме того, сократится и уровень теневой экономики, благодаря чему можно будет увеличить поступления в государственный бюджет. Подробнее о том, зачем нужны РРО, читайте в нашем материале.