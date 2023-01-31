Цены выросли более чем на 2500 грн: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Снимать квартиры в Киеве стало дороже. За последний месяц средние цены выросли на 1 тыс. грн – с 12 180 грн до 13 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают: за последние же полгода стоимость аренды жилья в столице выросла еще больше – более чем на 2 500 грн: с 10 486 грн до 13 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего в Киеве 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений 12,1% от общего количества. Также часто встречаются цены:

10 000 грн – 9,3%;

6 000 грн – 6,5%.

Почем сдают 2-компантные квартиры

2-комнатные квартиры же чаще всего сдают по 7 800 грн – таких обїявлений 8,6%. А кроме того, по:

10 200 грн – 7,7%;

15 000 грн – 7,2%.

За сколько можно снять 3-комнатную

Самая распространенная цена на 3-комнатные квартиры – 15 000 грн. Таких объявлений – 7,2% от общего количества. Далее идут:

10 000 грн – 6,3%;

20 000 грн – 5,8%.

Какие цены по районам

Дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе – здесь это в среднем стоит 8 500 грн. За ним идут:

Святошинский – 9 500 грн;

Днепровский – 10 000 грн;

Оболонский и Подольский – по 12 000 грн

Дороже всего – в Печерском, в среднем за 21 000 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 15 500 грн;

Голосеевский – 14 250 грн;

Соломенский и Дарницкий – по 13 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.