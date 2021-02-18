Цены на нефть подскочили: последний раз такое было до пандемии
Утром, 18 февраля, стоимость барреля нефти марки Brent преодолела отметку в $65. Последний раз такая цена была зафиксирована в января 2020-го, до начала пандемии.
На данный момент котировки барреля Brent составляют $64,93. Об этом свидетельствуют данные финансового портала investing.com.
Стоимость фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $61,55 за баррель. Это на $0,41 больше, чем на предыдущей сессии.
На рост нефти повлиял повышенный оптимизм рынка по поводу восстановления спроса на энергоносители, связанный с вакцинацией от коронавируса. Также повлияло сокращение добычи нефти в США из-за холодов.
Ранее, 9 февраля, цены на нефть поднялись до самого высокого уровня за 13 месяцев. Сокращение поставок со стороны крупных производителей и восстановления спроса на топливо поддержали энергетический рынок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Цены на нефть восстановились к докоронавирусному уровню, достигнув рекордно низкой отметки в прошлом году.. Для Украины рост цены означает, что увеличится стоимость газа, бензина и дизтоплива.
Страны ОПЕК+ договорились ослабить сокращение объемов добычи нефти на 25%, нарастив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Соглашение будет действовать на протяжении двух лет – до конца апреля 2022 года.