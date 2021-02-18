Цены на нефть подскочили: последний раз такое было до пандемии

Утром, 18 февраля, стоимость барреля нефти марки Brent преодолела отметку в $65. Последний раз такая цена была зафиксирована в января 2020-го, до начала пандемии.

На данный момент котировки барреля Brent составляют $64,93. Об этом свидетельствуют данные финансового портала investing.com.

Стоимость фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $61,55 за баррель. Это на $0,41 больше, чем на предыдущей сессии.

На рост нефти повлиял повышенный оптимизм рынка по поводу восстановления спроса на энергоносители, связанный с вакцинацией от коронавируса. Также повлияло сокращение добычи нефти в США из-за холодов.

Ранее, 9 февраля, цены на нефть поднялись до самого высокого уровня за 13 месяцев. Сокращение поставок со стороны крупных производителей и восстановления спроса на топливо поддержали энергетический рынок.

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