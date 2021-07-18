Цены на недвижимость в Киеве растут из-за покупки жилья гражданами ЕС и США, – эксперт

Одной из причин повышения цены на недвижимость в Украине является приход на рынок жилья "иностранного спекулятивного капитала". Так, граждане ЕС, Израиля и США в своих странах имеют доступ к кредитам по низким процентным ставкам, которые они инвестируют в покупку недвижимости в Киеве.

Например, если вложиться в квадратный метр на раннем этапе стройки, то всего за год прибавит в цене примерно на 15-20%. Об этом рассказал консультант при покупке недвижимости Иван Кудояр, пишет UBR.ua.

"В Америке несложно взять $1 млн кредита под 3%. Их потом можно вложить в киевскую недвижимость, которая дорожает на 15-20% по мере строительства. А "оптовая" скупка квартир инвесторами толкает цены к дальнейшему росту – покупатели еще на этапе фундамента "выгребают" 20-30% самых лучших, видовых квартир, которые они перепродают чуть дороже уже на вторичном рынке", – говорит специалист.

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Ранее сообщалось, что в Украине значительно дорожает жилье. В Киеве стоимость квадрата в новостройках превысила $1100. Такими темпами стоимость недвижимости может достичь $3000. Часть экспертов считает, что такая тенденция может привести к обвалу рынка, как это было в 2008 году.

"У нас низкая культура строительства и высокий уровень внутренней коррупции строительных компаний. Когда на рынок приходит очень много наличных денег, многие из них пропадают из бюджета стройки на взятки. А потом строительные пирамиды..." – сказал Иван Кудояр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за планируемого введения НДС в 20% на новые квартиры стоимость жилья может увеличиться до 30%, заявляют застройщики. В Минфине же утверждают: на самом деле новшество всего лишь обяжет девелоперов, которые, по оценкам ведомства, получают сверхприбыль, отдавать свою часть государству.