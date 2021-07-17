Цены на квартиры взлетели: повторится ли обвал цен в Киеве, как в 2008-м

В Украине значительно дорожает жилья. В Киеве стоимость квадрата в новостройках превысила $1100. Такими темпами стоимость недвижимости может достичь $3000. Часть экспертов считает, что такая тенденция может привести к обвалу рынка, как это было в 2008 году.

Как рассказал UBR консультант по покупке недвижимости, юрист Иван Кудояр, в Украине возможно повторение кризиса 2008 года. Дело в том, что рост спроса на недвижимость порождает аналогичный рост строительных площадок.. "У нас низкая культура строительства и высокий уровень внутренней коррупции строительных компаний. Когда на рынок приходит очень много наличных денег, многие из них пропадают из бюджета стройки на взятки. А потом строительные пирамиды..." – сказал Кудояр

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По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрия Питы, к концу 2021 года цена нового жилья вырастет на 20-25%.

К удорожанию жилья, говорит Пита, среди прочего привело не только подорожание стройматериалов и строймонтажных работ, но кроме того рынок столкнулся с инфляцией, ростом стоимости энергоресурсов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы летом должны заплатить налоги за свои квартиры. Владельцам большой недвижимости дополнительно придется заплатить 25 тыс. грн налога.