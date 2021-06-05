Цены на квартиры в Украине взлетели: как и почему

В Украине продолжается рост цен на квартиры. С начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 10%, а кое-где повышение достигало и 15-18%. До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости.

С начала года столичное жилье подорожало на 5-10%. Рост цен был ощутимее в новостройках, чем на вторичке – квартиры в современных домах стали дороже на 7-12%, говорится в материале "Сегодня".

Наибольшим спросом пользовались небольшие квартиры – 35-50 км. м (70% всех сделок). Из них:

35% – жилье в домах советской и постсоветской застройки;

25% – в домах, построенных в 2000-2010 годах;

40% – в домах, построенных после 2010 года.

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Что касается загородной недвижимости, то в уже построенных она подорожала на 5%, в строящихся – на 10%. А в сегменте частных усадеб и таунхаусов цены почти не изменились.

"Более 45% спроса в предместьях сосредоточено на небольших по площади квартирах (до 50 кв. м) в многоквартирных новостройках, расположенных на расстоянии до 20 км от Киева. Из них более 40% – это прямые инвестиции покупателей с целью сохранения средств", – рассказала представитель Ассоциации риелторов Елена Гайдамаха.

Летом цены на недвижимость в Киеве останутся относительно стабильными, считает специалистка. Возможно подорожание на 3-5% в сегменте новостроек, которые переходят на новый этап строительства.

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