Цены на квартиры в Украине пересчитают: что будет на рынке

В Украине в 2022-м эксперты ожидают роста рынка недвижимости. Спрос и предложения увеличатся, а цены могут вырасти примерно на 5-10%.

Об этом рассказал консультант по недвижимости Иван Кудояр. "Думаю, если не будет никаких страшных вещей происходить со страной, стоимость жилья будет расти на 5-10% в год", – подытожил Кудояр.

Если рассмотреть отдельно первичный рынок, там, по словам партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, интерес покупателей также будет расти. Эксперт рассказывает, что в 2022 году более 60-65% спроса на первичном рынке будет сосредоточено на одно- и двухкомнатных квартирах площадью до 60 м2 именно в объектах классов комфорт и комфорт+.

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Правда, стоимость жилья в новостройках может подрасти чуть больше, чем в среднем по рынку:

"При благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса стоимость жилья на первичном рынке может возрасти на 10-15%. – прогнозирует Подвысоцкий. – При этом наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно. Ценовая ситуация на первичном рынке также будет зависеть от темпов развития ипотечного кредитования и эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасное приобретение жилья".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине во второй половине 2021 года упала активность на рынке недвижимости. В зависимости от сегмента – от 10 до 50%. С одной стороны, покупателей отпугнули неподъемные цены на квадратные метры, с другой же, – угроза военной эскалации со стороны России, новый штамм коронавируса и неожиданный рост курса валют.