Цены на газ в Европе упали в два раза: удалось ли сорвать план Кремля с помощью США и погоды

Стоимость газа в Европе из-за потепления и поставок сжиженного газа из США вначале 2022-го упали в два раза. Если в декабре цена доходила до 2200 долларов за тысячу кубометров, то в январе текущего года составила около 1150 долларов. Однако эксперты считают, что дальнейшего снижения стоимости ожидать не стоит.

Подробнее о том, как и почему будут меняться цены на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Россия сократила поставки газа в Европу (отказалась от дополнительных мощностей) и фактически справоцировала газовый кризис. С одной стороны, они добиваются изменения правил (хотят перейти на долгосрочные контракты, в результате ЕС увеличит свою зависимость от "Газпрома"), а с другой – пытаются доказать, что необходимо запускать "Северный поток-2".

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Еще десять лет назад Россия в структуре газового импорта ЕС занимала всего треть. Сейчас эта цифра стремительна движется к половине. И если один игрок на рынке контролирует почти 50% процентов, он фактически может диктовать правила игры.

Россияне с помощью высокопоставленных союзников в ЕС договорились и смогли построить "Северный поток-2" (однако его до сих пор не запустили и не сертифицировали). К примеру, бывший канцлер Германии Герхард Шредер в 2005 году стал председателем комитета акционеров Nord Stream AG (компании-оператора проекта "Северный поток-2"), затем его назначили председателем совета директоров "Роснефти".

Котировки на газ будут непредсказуемо "скакать" до тех пор, пока не будут изменены правила доступа игроков на европейские газовые площадки, рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор специальных программ НТЦ "Психея", эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По его словам, главная проблема этих рынков – наличие так называемых "финансовых спекулянтов". Эксперт имеет в виду компании, которые закупают газ у поставщиков и перепродают потребителям. Они зарабатывают на разнице цен и им выгодно чтобы цена росла при наименьших раздражителях.

"Котировки не отражают рыночной конъюнктуры, – говорит Рябцев. – Они отражают желание спекулянтов заработать. Чем больше будет спекулянтов на этих площадках, тем хуже будет потребителям. До тех пор, пока такие игрища будут продолжатся, никакие поставки, никакое увеличение добычи не будет в состоянии этот газовый кризис урегулировать".

Руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович отмечает: от погодных условий зависит как нагрузка на энергосистему, так и выработок восстанавливаемых источников энергии, в частности работа ветровых электростанций (которые балансируют газовой генерацией).

Что касается импорта, то мы видим, как российская сторона продолжает политику "закручивания вентилей": выполняют долгосрочные контракты, но отказываются покрывать текущие потребности рынка. Это также давит на цену, но в то же время привлекает на рынок других поставщиков.

"Рынок реагирует повышением цен, на это реагируют другие поставщики, для которых поставки стают более выгодными, в частности речь идет о импортерах сжиженного газа, – рассказывает Ницович. – Здесь уже работает механизм конкуренции. Чем больше газа будет поступать на рынок, тем стабильнее будут цены".

Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но при одном условии. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, для этого компании "Газпром" нужны долгосрочные контракты. В еврорегионе, напомним, решили заменить долгосрочные контракты на поставку топлива спотовыми.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что ключевым фактором, который будет определять ситуацию на рынке газа в Украине в текущем году, станет размер ущерба, который государство получит в первом квартале. По его словам, есть два возможных варианта развития событий. При более пессимистичном Украина может остаться без транзита российского газа, а "Газпром" расторгнет контракт.