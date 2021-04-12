Цены на газ резко взлетели: названа стоимость в Европе

Цены на газ на европейских хабах на минувшей неделе имели разносторонние колебания с общей тенденцией к росту. Самые низкие котировки наблюдаются на хабе TTF, которые по состоянию на 9 апреля составляли 19,56 евро/Мвт-ч.

На остальных хабах спотовая цена была выше – до 22,71 евро/Мвт-ч. Об этом сообщается на сайте "Украинской энергетической биржи".

В конце марта Европа возобновила закачку газа в хранилища после его рекордных отборов. Вместе с существенным похолоданием спотовые цены на газ показали рекордное повышение по сравнению с показателями предыдущих двух месяцев. Апрельские объемы поставки LNG на европейский рынок держатся почти на прошлогоднем уровне и имеют тенденцию к росту.

Напомним, с 19 октября 2020-го по 11 апреля 2021-го Украина снизила запасы природного газа в ПХГ в 1,8 раза – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м. В октябре отбор составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, в марте – 2,2 млрд куб. м, с 1 по 11 апреля – 0,4 млрд куб. м.

Отметим, что отбор газа 11 апреля 2021 года осуществлялся лишь из четырех ПХГ Украины, поднято – 32,42 млн куб. м. В 2020 году в этот день было наоборот закачано 33,84 млн куб. м газа.

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