Цены на билеты в Польшу выросли до 400% – в Мининфраструктуры назвали причину

Автоперевозчики "задрали" стоимость билетов со Львова в Польшу на 300-400%. В Мининфраструктуры уверяют: никакого рыночного оправдания таким ценам нет, а их рост связан с желанием перевозчиков заработать на спасающихся от войны украинцах.

Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Он подчеркнул: до войны цены на билеты Львов – Варшава и Львов – Краков колебались в районе 500-800 грн, "а в последние дни появились сообщения, что у некоторых перевозчиков стоимость билетов на эти направления выросли до 1500-2200 грн".

"Никакого рыночного оправдания таким ценам нет – цена топлива выросла максимум на 25-30%. Это при том, что "Укрзалізниця", например, возит всех пассажиров бесплатно. А половина страны работает волонтерами ... которые доставляют наши военные и гражданские грузы вообще бесплатно. Предварительный перечень таких ушлых перевозчиков составляем и будем публиковать", – говорится в сообщении.

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При этом он предположил, что значительно повысить цены перевозчики решили, желая быстро заработать на спасающихся от войны украинцах. В связи с этим замминистра сравнил их с мародерами, а также спросил своих подписчиков, стоит ли лишать таких перевозчиков лицензий.

"Единственное оправдание такой цены – нужда. Поскольку большинство пассажиров – это переселенцы и беженцы, вынужденные покинуть свои дома, спасаясь от российских ракет и бомб. Чем такие перевозчики лучше мародеров, падальщиков и оккупантов, не очень понятно. Как думаете, лишать таких перевозчиков лицензий или пусть работают?", – написал Найем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на время военного положения в Украине снизили требования к экологическому классу бензина и дизельного топлива. Это позволит избежать дефицита горючего, в первую очередь, для военных, а также сельхозтехники.

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