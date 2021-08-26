Цены на бензин и дизтопливо в Украине упадут

Министерство экономики уменьшило расчетные цены на бензины и дизтопливо. Согласно расчетам НАК "Нафтогаз Украины", они составляют 25,53 грн/л и 21,11 грн/л соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная стоимость бензина для продажи на АЗС не должна превышать 30,53 грн/л, дизтоплива – 28,11 грн/л. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минэкономики.

По сравнению с серединой августа средняя цена на бензин снизилась на 1,1 грн/л, а на дизтопливо – на 0,5 грн/л.

Пересчет происходит 3, 13 и 23 числа каждого месяца. Поставщики к такому нововведению относятся скептически.

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Ранее сообщалось, что цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 августа, упали. Котировки находятся на минимальных отметках за три месяца. При этом с падением стоимости нефти в Украине могут начать снижение цены на автогаз и бензин.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на бензины и дизтопливо в Украине будут стабильными. Операторы рынка уже отреагировали на новые, более низкие, рекомендованные Кабинетом министров цены.