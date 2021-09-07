Цены на авиаперелеты в Европу могут вырасти: лоукостеры захватывают рынок

В Европе бюджетные авиакомпании вскоре увеличат свою долю на рынке, а цены на перелеты могут вырасти. Существует много отложенного спроса на авиаперевозки и люди будут согласны платить немного большие суммы.

Об этом рассказал Владимир Билоткач, профессор Сингапурского института технологий и соучредитель Вокс Украины, сообщает Telegram-канал "Що з економікою?". Однако уже в долгосрочной перспективе стоимость может стабилизироваться к "докоронавирусному" уровню.

"В Европе бюджетные авиакомпании увеличат свою долю на рынке. В статистике крупнейших авиакомпаний в Европе по количеству мест – Ryanair, WizzAir, EasyJet – чего не было до коронавируса. Они сдвинули сетевые авиакомпании AirFrance, British Airways, Lufthansa", – заявил специалист.

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Почему это происходит?

Лоукостеры не получали дотации от страны и в отличие от крупных авиакомпаний подошли к пандемии COVID-19 в хорошем финансовом состоянии. Помимо этого, существенной проблемой для сетевых крупных компаний является закрытые направления дальнего направления.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкая компания Eurowings 1 сентября выполнила свой первый авиарейс в Украину. Лоукостер будет летать из Дюссельдорфа в Киев три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.