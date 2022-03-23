Центробанк России пора отключить от SWIFT: НБУ обратился с призывом

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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От системы SWIFT просят отключить Центробанк России
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Руководству международной системы SWIFT следует отключить центральный банк России (ЦБ РФ) от системы обмена финансовыми сообщениями. Такой шаг усилит финансовую изоляцию РФ.

С таким призывом к SWIFT обратился Национальный банк Украины (НБУ). Регулятор считает, что это отключение будет действенным финансовым инструментом максимального противодействия агрессии России.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Другие обращения Нацбанка уже увенчались успехом. Так, в НБУ сообщили о решении Организации экономического сотрудничества и развития OECD приостановить членство России и Беларуси в своих структурных подразделениях. Также в ответ на запрос Нацбанка в Международную сеть финансового образования (OECD/INFE) было получено подтверждение приостановки членства России и в OECD/INFE.

Международная сеть финансового образования (OECD/INFE) – инициатива OECD, созданная в 2008 году с целью повышения уровня финансовой грамотности. Основными направлениями функционирования OECD/INFE являются установление, внедрение и оценка стандартов, финансовое образование на рабочем месте, влияние старения населения и потребности пожилых потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские банки ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Россия", Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк) уже отключили от системы SWIFT. Кроме того, от системы также отключили Банк развития Беларуси, Белагропромбанк и "Дабрабыт". Все эти банки попали в санкционные списки Евросоюза.

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