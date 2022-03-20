Сразу 3 банка из Беларуси отключили от SWIFT: список

Банк развития Беларуси, Белагропромбанк и "Дабрабыт" официально отключили от международной системы платежей SWIFT. Эти банки попали в санкционный список Евросоюза.

Так, с 20 марта на территории ЕС стало невозможно платить банковскими картами Белагропромбанка. Об этом пишет Позірк.

Еще 10 марта в Белагропромбанке заявили, что продолжат работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций". Днем позже, 11 марта, в Банке развития Беларуси также назвали отключение от SWIFT "временным" и сообщили, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств".

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Ранее сообщалось, что Литва запретила вывозить с ее территорию в Беларусь и Россию сумму, которая превышает 60 евро. Таким образом государство имплементировало санкции ЕС, которые касаются запрета на ввоз валюты на территорию страны-агрессора.

Об этом со ссылкой на правительство сообщает литовскою издание delfi. Исключение касается лишь нескольких случаев. Например, дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в Беларуси и России, которые по международному праву пользуются иммунитетом, для официальных целей.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Украина отозвала регистрацию 39 лекарственных средств, производители которых зарегистрированы в Беларуси. У препаратов отозваны регистрационные удостоверения, то есть использовать их в Украине будет нельзя. При этом все остатки беларуских лекарств, которые уже находятся на украинских складах, разрешается продавать и использовать.

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