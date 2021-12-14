Цена на сосиски упала с 2 тыс. грн до 120 грн – в украинском "Ашане" заметили странную акцию

В одном из украинских магазинов сети "Ашан" замечена странная акция на сосиски с филе индейки. В результате 93%-скидки цена на продукт опустилась с почти 2 тыс грн/кг до 120 грн/кг.

Фотографию с объявлением опубликовал у себя в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Согласно ему (объявлению), до акции килограмм сливочных сосисок из филе индейки стоил 1 963,1 грн, а после ее начала цену снизили до 119,9 грн.

"Обожаю подобные акции. Интересно, были ли покупатели по 2 000 грн за 1кг?", – прокомментировал объявление Несмиянов.

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В столичных супермаркетах, по состоянию на 14 декабря, цена на индюшачьи сосиски колеблется в раене 175-240 грн. Согласно проведенному OBOZREVATEL мониторингу, цены такие:

"Сильпо" – 175,4/кг (цена акционная, до нее было 221 грн/кг);

Novus – 199 грн/кг;

Metro – 210,1 грн/кг;

Varus – 237,9 грн/кг.

Т.е., до 2 тыс. грн "не дотягивает" никто. Даже по неакционным ценам.

В конце ноября-начале декабря в Украине продавали черешню по 1 499 грн/кг. Такую цену заметили в одном из супермаркетов.

Фотографию ценника опубликовала у себя в Facebook журналистка Кристина Зеленюк. Впрочем, в посте не сообщается, в каком именно городе она заметила "золотые" ягоды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сало продавали по 500 грн за килограмм. Такая цена была замечена на Житнем рынке столицы.