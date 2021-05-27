Цена на газ в Европе резко выросла из-за 'Газпрома'

Цена газа на голландском хабе TTF с поставкой 26 мая достигла $333 за тысячу кубометров. Это произошло после падения до минимальных с начала года значений – $290 за тысячу кубометров.

Рост объясняется отказом российского монополиста "Газпрома" забронировать на июнь дополнительные мощности для транзита газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает Enkorr.

Для дополнительного бронирования предлагалось 63,7 млн кубометров в сутки. При этом на регулярном аукционе на бронирование мощностей для прокачки газа через Украину 17 мая "Газпром" выкупил все предложенные 15 млн кубометров в сутки.

Средняя цена газа на TTF с начала текущего года составила $250 за тысячу кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а также почти 2 тысячи гривен за транспортировку.

"Незначительная часть поставщиков газа предложила более высокие цены: от 12 до 15 тысяч гривен. Уже этим компаниям "Нафтогаз Украины" направил свои предложения, чтобы эти компании, которые имеют более дорогой газ, покупали у "Нафтогаза" дешевле, то есть за 7,96", – сообщил Корольчук.