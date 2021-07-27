Цена на автогаз в Украине выросла до рекордной отметки

В Украине средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л – до 16,77 грн/л. Эта отметка является рекордной за всю историю наблюдения.

Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95".

В частности, стоимость газа на АЗС UPG и "Автопорт" выросла в среднем на 22 коп./л и 30 коп./л – до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно.

Топливо на станциях WOG подорожало на 10 коп./л – до 17,48 грн/л. "Овис", BVS и "Катрал" также подняли цены на 10 коп./л.

Цена сжиженного газа на станциях "БРСМ-Нафта" и Motto выросла в среднем на 22 и 8 коп./л – до 16,75 до грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость бензина в Украине превысит 35 грн/л, если нефть подорожает до $100 за баррель. Крупнейшие компании прогнозируют повышение цены к 2022 году.

Отметим, АЗС с мая вынуждены устанавливать цены исходя из ограничений, заложенных правительством. Главный редактор издания "Нефтерынок" Александр Сиренко заявил, что мировые нефтяные котировки напрямую затрагивают котировки нефтепродуктов на европейских хабах.