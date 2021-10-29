Отравленные вода и земли: Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за "трубы Медведчука"

Закарпатская область оказалась на грани экологической катастрофы из-за трубопровода "Самара – Западное направление". Этот трубопровод, более известный как "труба Медведчука", привел к масштабному загрязнению земель и воды. Ущерб экологии региона оценивается более чем в 34 млн грн.

По информации Службы безопасности Украины (СБУ), в конце 2018 года ранее владевшее трубопроводом ООО "Прикарпатзахідтранс" самовольно приступило к демонтажу резервной ветви вышеуказанного нефтепровода "Самара – Западное направление". В результате без разрешительной документации были демонтированы цистерны и около 33 км трубы. Это привело к тому, что остатки горюче-смазочных материалов загрязнили почти 20 тыс. кв. м земель.

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Кроме того, загрязненной может оказаться и местная вода. Причина проста: часть отравленных земель располагается вблизи местного водозабора.

"С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", – говорится в сообщении СБУ.

В текущее время ведутся следственные действия по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность). Виновным грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.

"Прикарпатзахідтранс" является дочерним предприятием Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов. До 2015 года это общество принадлежало "Транснефти" – российскому государственному оператору нефтепроводов. А потом оно сменило владельцев.

"Транснефть" сообщила, что "продала" свою украинскую дочку швейцарской фирме International Trading Partners AG, чьим номинальным бенефициаром указан немец Анатолий Шефер.

Шефер ранее входил в состав учредителей ООО "Львовтрейдсервис", указывая своим немецким адресом ул.Форстхоф, 6, г. Кирторф. По этому же адресу также был зарегистрирован некий Андрей Полянский.

У Полянского в Украине в разное время были доли еще в нескольких фирмах в приграничных регионах, в т.ч., связанных с транспортными перевозками. Однако наиболее яркой выглядит его директорская должность в фирме "Керамбуд" – эта компания принадлежит Богдану Козаку и брату Медведчука, Сергею.

В июне 2016 года, спустя неделю после того, как военные тыловики по результатам тендера наняли компанию "Трейд коммодити" для поставки топлива на 1,25 млрд грн, в Минобороны поступило письмо от "Прикарпатзахідтранса" с предложением купить дизель на 400 млн грн, по 13 500 грн за тонну.

Однако "прикарпатский" дизель был марки Евро-2 и 3, а новые украинские бронеавтомобили "Спартан" уже ездят только на Евро-4 и 5. Поэтому правительство сделало исключение в техрегламенте, который прямо запрещает использование в Украине дизеля Евро-2.

22 августа "Прикарпатзахідтранс" официально акцептовали, а 1 сентября заключили окончательное соглашение.После этого пошли отгрузки дизеля военным.

Топливо "Прикарпатзахідтранса" являлось устаревшим, потому что было слито из магистральных трубопроводов, по которым через территорию Украины в Европу еще с советских времен шли нефтепродукты из России и Беларуси.

Старый Евро-2 из украинских труб надо было куда-то девать, чтобы он не смешался с новым Евро-4 и 5. Поэтому его и продали военным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская сторона потребовала от Украины убрать из состава делегации в Трехсторонней контактной группе Галину Третьякову. На ее место россияне захотели вернуть нардепа от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.