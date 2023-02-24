Титановые активы и имущество российского олигарха в Украине "отдали" на приватизацию

Конфискованные активы российского миллиардера Михаила Шелкова передали Фонду госимущества (ФГИ) Украины. Это означает, что в будущем активы либо будут направлены на приватизацию, либо государство будет сдавать их в аренду.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 24 февраля. Как сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, речь идет о передаче ФГИ активов, фигурирующих в деле № 991/6606/22.

Речь в нем идет именно об активах Шелкова. Это 100% корпоративных прав, движимое и недвижимое имущество и 14,4 млн гривен средств Демуринского горно-обогатительного комбината (ГОКа), который разрабатывает Волчанское месторождение титановых руд в Днепропетровской области.

Предприятие, как свидетельствуют данные YouControl, зарегистрировано на кипрскую офшорную компанию "Лимпиеза Лимитед". Конечным бенефициаром значится российский миллиардер Михаил Шелков. Он является заместителем председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего российского поставщика титана.

Ранее Апелляционная палата ВАКС постановила, что эти активы должны быть взысканы в пользу государства Украина. Это решение учтено в постановлении Кабмина. "Фонду государственного имущества поручено начислить средства от продажи или аренды указанных активов в Государственный бюджет Украины", – сообщил Мельничук.

Общая сумма взысканных активов и имущества Шелкова, по оценкам Бюро экономической безопасности (БЭБ), составляет 2 млрд. Напомним, по данным БЭБ, ГОК в 2020-2021 годах нелегально продавал сырье в Россию и Беларусь, несмотря на санкции. По документам товары якобы поставлялись в Австрию, хотя на деле продукция шла подсанкционные рынки.

При этом компания еще и занижала стоимость продукции. В итоге госбюджет Украины не получил более 10 млн грн налога на прибыль.

Ранее же ВАКС также применил к гражданину России Михаилу Шелкову санкции, взыскав в пользу государства его имущество и активы. В частности:

квартиру;

100% доли в "ВСМПО Титан Украина";

имущество этого предприятия – недвижимость, автомобили, денежные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине передали в государственное управление почти 170 тыс. тонн железной руды стоимостью 1,8 млрд грн. Руда опосредованно принадлежала подсанкционному российскому олигарху Алишеру Усманову, который входит в ближайшее окружение кремлевских топ-чиновников.