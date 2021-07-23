Тимошенко призвала власть снизить тарифы и прекратить 'издеваться над народом'

В политической партии "Батьківщина" обратились к власти с призывом ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию.Такие меры позволят существенно снизить тарифы.

Лидер политсилы Юлия Тимошенко в Facebook призвала власть "прекратить издеваться над народом" и признать, что она не способна справиться самостоятельно.

"Достаточно экспериментировать со своей жадностью и непрофессионализмом. Признайте, что не способны справиться самостоятельно и прислушайтесь наконец к советам людей, которые знают, как сегодня нужно спасать страну и защищать людей", – обратилась Тимошенко к власти.

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Возмущение лидера "Батьківщини" вызвало намерение властной команды вслед за увеличением стоимости газа поднять цены на электроэнергию.

"Уже с первого августа тарифы планируют повысить до 3,5 гривен за киловатт. Есть вопрос к правительству – вы там все совершенно с ума посходили, что ли? Возможно вам не сказали, но ваша задача – повышать зарплаты и пенсии, а не тарифы и цены! "Батьківщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять наши законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию", – подчеркнула политик.

Она призвала чиновников выполнить "хотя бы одно из своих обещаний", ведь сейчас, по ее словам, эпоха бедности только усугубляется.