Тимошенко потребовала от правительства информацию об объеме закачанного летом газа и его цене

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором потребовала предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и цену его закупки.

Соответствующий запрос был зачитан на пленарном заседании Верховной Рады Украины в пятницу, 5 февраля. В частности, Тимошенко потребовала обнародовать такую информацию:

объем природного газа, который был закачан в хранилища АО "Укртрансгаз" в течение 2020 года;

средневзвешенная цена закачки природного газа в хранилища АО "Укртрансгаз" в течение 2020 года и соответствующие помесячные показатели (месячный объем и среднемесячная цена);

принадлежность закачанного газа по компаниям с указанием резиденства и режимов хранения (закачки и отбора);

направление (отбор) газа из хранилищ АО "Укртрансгаз" по компаниям в отопительный период 2020/2021 года.

Эта информация необходима для того, чтобы подтвердить отсутствие объективных причин для повышения цен на газ.

"Повышение цены газа является следствием злоупотребления газоснабжающими компаниями, в том числе НАК "Нафтогаз Украины", монопольным положением и совершенно не учитывает способность осуществлять оплату газа и его поставки", – говорится в депутатском запросе Тимошенко.

Как известно, лидер "Батьківщини" подала законопроект №4680, который в случае принятия позволит решить тарифный кризис и снизит цену на газ для людей втрое. В нем предлагается направить на нужды людей дешевый газ украинской добычи. Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.